Parigi 2024 Tamberi | Un’altra colica ma è tutto finito Sarò in pedana non so come farò

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto– Ancora unarenale nella notte per Gianmarco. E’ arrivato lo stesso dolore di qualche giorno fa (leggi qui) e ad annunciarlo è lui, attraverso la sua pagina ufficiale Facebook. E’ un calvario quello che sta affrontando il campione olimpico di salto in alto che sognava una Olimpiade, evidentemente diversa. L’Azzurro scrive: “ E’. Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa – precisa -. Un’ altrarenale. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell’infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui. Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire”. Poi aggiunge: “Scenderò incomunque questa sera? Si, ma non so davveroin queste condizioni a saltare”.