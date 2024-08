Oceania 2 | presentato l’avventuroso nuovo trailer al D23

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024)2:al D23 Dwayne Johnson, la voce di Maui, il semidio tatuato nei filmdella Disney Animation, è salito sul palco con una standing ovation al D23 Expo per presentare “l’avventura più emozionante di sempre di Vaiana e Maui” e ildi2. Ambientato tre anni dopo gli eventi del film originale candidato all’Oscar nel 2016,2 vede Vaiana e il suo equipaggio alla ricerca dell’isola perduta di Motufetu, che un tempo collegava l’oceano, ora nascosta da un geloso Dio delle tempeste. Dwayne Johnson ha sottolineato l’idea di “credere che ci sia di più e avere il coraggio di andare avanti So cosa significa per me, essendo un uomo di cultura polinesiana, sono per metà nero e per metà samoano, e so cosa significa anche per Auli’I (Cravalho, la voce di Moana)”.