Non mi piaci più? Sparisco nel nulla In aumento il ghosting fra coppie Ed è un dramma per tutti specie per i giovani

(Di sabato 10 agosto 2024) Il fenomeno è in costante crescita. Una crescita così vertiginosa che ora gli psicologi hanno lanciato l’allarme. L’abitudine, diffusa soprattutto fra i ragazzi ma non solo, di “sparire” abbandonando un contatto, un partner o un conoscente senza dare alcuna spiegazione si espande a macchia d’olio. E come ha rivelato la psicologa Maria Claudia Biscione in un’intervista con Veronica Mazza su Vogue, il fenomeno rappresenta un grave pericolo per, in particolare per i. Perché aumenta paure e insicurezze e porta all’analfabetismo emotivo. Ci sono diversi tipi di “”: quellodiffuso fra ragazzi e ragazze, soprattutto a causa delle modalità d’uso della tecnologia, riguarda gli “appuntamenti mancati“.