NASCAR Cup Series Richmond riapre le danze dopo la sosta olimpica

(Di sabato 10 agosto 2024) Torna questo fine settimana laCupla pausa di due settimane per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli organizzatori hanno infatti deciso di fermarsi per l’unica volta nel corso della stagione in occasione della rassegna a Cinque Cerchi, una scelta dovuta anche agli impegni precedentemente presi da parte di NBC. Denny Hamlin (2009, 2010, 2016), Martin Truex Jr (2019, 2021), Brad Keselowski (2014, 2020), Kyle Larson (2017) e Chris Buescher (2023) hanno vinto almeno una volta il secondo round che annualmente si svolge presso ilRaceway, pista che negli anni ha cambiato più volte la propria collocazione all’interno del calendario.