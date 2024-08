Mascherpa Chiudo dopo 18 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Nel portico di corso Garibaldi dove si si susseguono in serie pubblici esercizi sino a via Montanari di fianco al teatro Bonci –, Zampanò, Caffé Martini Bistroit, Caffé degli Artisti – si è spenta una luce che ha brillato per 18, quella del Caffécondotto da Piero Rossi, coadiuvato dalla nipote, in precedenza apprezzato chef. Rossi, avete affisso sulla vetrata della porta un biglietto, lei e la sua collaboratrice, per salutare i clienti mettendoli di fronte al fatto compiuto. "In realtà con i clienti più affezionati ci siamo salutati alin una serata conviviale affettuosa in cui abbiamo ricevuto degli attestati di stima e di affetto che ci hanno molto gratificato. Per tutti gli altri clienti che non c’erano abbiamo scritto il biglietto porgendo i nostri ringraziamenti".