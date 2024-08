Libia nuovi scontri tra milizie | rischio black out totale Chiude l’Università di Tripoli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Roma, 10 agosto 2024 – All'indomani delle tensioni che hanno fatto almeno nove morti e 16 feriti infra gruppi armati rivali sono stati segnalati nella zona di Tajuora, a est di. Secondo quanto riferisce il Libya Observer, glisi sono registrati nella zona di Al-Quway'ah, ad Al-Qarabulli, con il coinvolgimento della Forza Congiunta di Misurata e la Brigata Rahbat Dorou di Tajoura. Al momento non ci sono notizie di vittime, mentre fonti militari affermano che le parti hanno raggiunto un "accordo per un cessate il fuoco permanente" e per il "ritiro delle forze" e sono d'accordo a consentire il "dispiegamento di una forza neutra". La compagnia elettrica libica Gecol avvisa della possibilità di "out" a causa dei danni provocati daglinella zona di Al-Quway'a, ad Al-Qarabulli, nella parte orientale di