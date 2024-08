I capelli virali su TikTok | l' ultima trovata di Hair Again

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Riccardo Lodoli, 29 anni, romano, imprenditore del settore, sta spopolando su Tik Tok. Da oltre 10 anni si occupa di infoltimento non chirurgico dicon(https://.it/) ed ora i suoi video stanno facendo mezzo milioni di visualizzazioni. “Spesso sono i nostri clienti a darci spunti sui video da registrare insieme a loro. In questi anni abbiamo abbattuto molti muri: in passato i clienti avevano paura di indossare un impianto capillare”, dice. “Grazie al coraggio di chi come me si è mostrato senzanon esistono più tabù in questo settore”, continua Lodoli. Prossimo obiettivo: intelligenza artificiale applicata ai. “Ve ne parlerò a settembre”, assicura l'imprenditore che conta migliaia di clienti.