Highlights Francia-Polonia 3-0 | volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

(Di sabato 10 agosto 2024) Glidella partita tra, valida come finale per l’oro dialledi. Una partita che ha visto la nazionale transalpina dominare, rifilando, dopo quello contro l’Italia, un altro 3-0 agli avversari, aggiudicandosi il secondo oro olimpico consecutivo. Inoltre, Andrea Giani, anche se da coach, diventa il primo italiano a vincere la medaglia più pregiata alle. In una South Paris Arena caldissima, i vari Ngapeth, Patry e Clevenot sono le punte di diamante di un collettivo straordinario, che si esalta davanti al proprio pubblico lasciando solo le briciole ai polacchi, che pure hanno mostrato una grande reazione d’orgoglio nel finale con il turno al servizio di Leon, meritandosi gli applausi del pubblico. Ecco, quindi, ilcon i momenti salienti della partita.