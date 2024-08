Hamish Kerr batte McEwen allo spareggio! L’oro nell’alto non si divide Stefano Sottile mitico 4 Tamberi con onore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Gianmarcoha stretto i denti e ci ha voluto provare a tutti i costi nonostante i problemi fisica, ma la magia non gli è riuscita nella finale di salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024: il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha superato 2.22 al terzo tentativo, ma poi 2.27 si è rivelato una quota improba per il menomato fuoriclasse marchigiano, fortemente debilitato da una colica renale che oggi lo ha costretto ad andare in ospedale proprio come sei giorni fa (nel mezzo aveva superato il turno di qualificazioneStade de France). L’Italia applaude il capitano della Nazionale di atletica leggera estesso tempo abbraccia calorosamente un magistrale, che contro qualsiasi pronostico della vigilia ha accarezzato la medaglia in una delle specialità più iconiche, quella che premia l’uomo che sa volare verso il cielo con il solo ausilio del suo corpo.