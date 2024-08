Guida TV Sky Cinema e NOW | Macchine mortali Sabato 10 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 10 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, puoi vedere "", un visionario blockbuster sceneggiato e prodotto da Peter Jackson. In un futuro apocalittico, con le città trasformate in giganteschi veicoli, due ragazzi lottano per la propria vita. Su SkyDue HD, allo stesso orario sul canale 302, trovi "Il Padrino - Parte II", il sequel premiato con 6 Oscar che segue Don Vito Corleone mentre costruisce il suo impero criminale negli Stati Uniti. Su SkyCollection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "I delitti del BarLume - Mare forza quattro", il 15esimo film della serie Sky Original, dove una mareggiata riporta un cadavere sotto al BarLume.