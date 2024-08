Frosinone vs Pisa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 agosto 2024) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. C’è attesa per queste due squadre che, stando ai pronostici, dovrebbe recitare un ruolo da protagonista nella prossima cadetteria.vssi giocherà lunedì 12 agosto 2024 alle ore 18 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La dolorosa e sorprendente retrocessione ha scosso tuuto l’ambiente ciociaro che ha deciso di rilanciare le sue ambizioni di ritorno nella massima serie affidandosi ad un tecnico preparato come Vivarini, che tanto bene ha fatto a Catanzaro con la conquista dei playoff. I toscani non sono da meno e, dopo tre anni di cadetteria, vogliono tentare il grande salto con Pippo Inzaghi in panchina. Il test contro una diretta concorrente come i frusinati è un bel banco di prova per il loro proposito.