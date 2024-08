Francesco Salis ucciso nella notte a Santa Giusta | arrestato Andrea Giuntoli

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 10 agosto 2024) Omicidio nell’Oristanese., 44 anni, è stato, a pochi chilometri da Oristano. Il delitto è avvenuto in strada, in via Dante, con un colpo di fucile esploso al culmine di un litigio. I sanitari del 118 hanno trovatogià in gravissime condizioni e presentava una ferita all’addome. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Oristano, è deceduto poco dopo. I Carabinieri hanno individuato il responsabile. Si tratta di, 43 anni di, tradotto in carcere a Massama con l’accusa di omicidio volontario. A quanto riferisce la stampa locale il litigio era nato in un locale del paese. Futili motivi alla base della tragedia. Durante la lite sarebbero saltati fuori prima un bastone e poi una roncola. Infine l’arma che ha trasformato la rissa in tragedia. Il fucile era nell’auto di