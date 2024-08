Chelsea esuberi vs Inter esuberi | il paradosso a Inzaghi è servito

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024) Quando glidell’incontrano glidel, glidell’non sono poi così tanto. La situazione che si presenta inè paradossale. Anche a causa dell’assurda (“folle”) recente gestione della squadra inglese in sede di calciomercato LONDRA – L’ultima amichevole estiva della nuovadi Simonesi giocherà in terra straniera. E sarà anche la più difficile della serie. Domani – domenica 11 agosto 2024 – è in programmapresso lo “Stamford Bridge” di Londra a partire dalle ore 16:00 (italiane, ndr). I campioni d’Italia nerazzurri sono attesi dalla trasferta in casa del, che è un cantiere aperto dopo l’arrivo di Enzo Maresca in panchina. Due situazioni completamente opposte. Basti pensare che l’, seppur in emergenza causa infortuni e rientri tardivi post-vacanze, è praticamente al completo.