App per creare Avatar di me stesso su Android e iPhone

(Di sabato 10 agosto 2024) Glisono immagini con cui ci si può distinguere in un mondo digitale come quello di una chat online o di un gioco. Alla fine sono disegni divertenti, che possono essere simili a dei fumetti o cartoni animati, rappresentativi di noi stessi e quindi originali e diversi rispetto a qualsiasi altro. Se vogliamoun nuovodal telefono, come al solito, possiamo usare un'app gratuita per lo smartphoneo perche permette di generare, partendo anche dalla propria foto, un'immagine disegnata di noi stessi da usare come immagine del profilo nei social, nelle chat o nei giochi, quando non si vuol usare una foto vera. LEGGI ANCHE -> App peremoji (Emoticon) personalizzate su chat e messenger 1) WhatsApp Prima di tutto, visto che questa è un'app che abbiamo già, si puòl'in Whatsapp con personalizzazioni e disegni.