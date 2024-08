Traffico Roma del 09-08-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024) LuceverdeBari trovati all'ascolto la polizia locale Ci segnala incidente code su via Casilina nei pressi di via Carlo de Marchesetti stessa situazione per via del Forte Braschi code per incidente in prossimità di via Mattia Battistini al Palatino prorogata la chiusura per lavori di via San Teodoro tra via dei fienili via dei Cerchi modifiche alla viabilità anche lungo diverse vie adiacenti attenzione alla segnaletica sul posto Vi ricordiamo che il tratto di sopraelevata della tangenziale est a partire dalle ore 23 tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti sarà chiuso anche verso San Giovanni quindi In entrambe le direzioni così sarà Fino al prossimo 19 agosto trasporto pubblico fino al 31 agosto per lavori di rinnovo sospesa la circolazione ferroviaria della fl4 hotelCiampino Velletri Albano e Frascati