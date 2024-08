Sollevamento pesi oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 9 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il giorno più atteso è arrivato., venerdì 9, alle 15:00 salirà in pedana Antonino “Nino” Pizzolato, chiamato a portare in alto il nome delitaliano alledidopo l’inaspettato fuoridi Sergio Massidda, tradito dall’emozione nella categoria -61 kg. Una tensione a cui il siciliano è abituato, considerata la medaglia di bronzo già conquistata tre anni fa in occasione dei Giochi di Tokyo 2020. Tuttavia stavolta il contesto sarà diverso, anche se le ambizioni saranno le stesse. L’obiettivo di Nino sarà quello di misurarsi a stretto contatto con il fuoriclasse bulgaro Karlos Nasar che, secondo i pronostici, resta il principale indiziato per il metallo più pregiato.