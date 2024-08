Redditometro 2024 ridimensionato | ecco che cosa cambierà

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilè uno strumento fiscale utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per verificare la congruenza tra il reddito dichiarato dai contribuenti e le loro spese. Questo metodo di controllo fiscale, introdotto in Italia nel 2010, ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, con l’ultimo aggiornamento significativo nel. Le recenti modifiche alriflettono un cambiamento di approccio verso una maggiore focalizzazione sui grandi evasori fiscali, con l’obiettivo di ridurre l’invasività nei confronti dei contribuenti con redditi medi e bassi. Le nuove soglie di controllo Una delle principali novità delriguarda le soglie di controllo. Le nuove regole stabiliscono che i controlli avverranno solo per i contribuenti con discrepanze significative tra reddito dichiarato e spese.