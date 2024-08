Peggior bacio di Sally Field sullo schermo potrebbe essere una sorpresa per i più

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono sempre stata una fan di. È una leggenda e un’attrice davvero dotata. E la 76enne ha condiviso molte storie d’amorenel corso della sua carriera. Ha avuto, quindi, anche la sua buona dose di baci. Di recente ha raccontato qual è stato ile, anche se all’inizio ha esitato ad ammettere con quale attrice è stato. Considerata una delle attrici più versatili e talentuose della sua generazione,può vantare una fantastica carriera a Hollywood. Ci ha incantato con alcuni ruoli iconici in numerosi film e show televisivi. Ad esempio, non dimenticherò mai la sua indimenticabile interpretazione in Fiori d’acciaio e la scena del funerale.ha fatto un lavoro eccellente nel ritrarre una donna lacerata dall’amore, dallo sconforto, dalla rabbia e dalla perdita.