Paltrinieri dice addio al nuoto? Non lo so ma ora mi devo fermarmi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Gregoriopotrebbe ritirarsi. Lolui stesso, intervistato dalla Rai al termine della 10 km dilibero nelle acque della Senna. La sua ultima gara alle Olimpiadi di Parigi 2024 potrebbe quindi coincidere con la sua ultima gara in carriera. “Non so se questa è stata la mia ultima gara, lo scopriremo più avanti”,il nuotatore carpigiano. “Adesso ho assolutamente bisogno di, negli ultimi tre anni ho sofferto tanto. Dovrò prendere una decisione”. Parole che colgono di sorpresa gli appassionati. “Adesso potrebbe succedere di tutto”, ribadisce, 29 anni, primo e finora unico nuotatore italiano nella storia capace di andare a medaglia per tre Olimpiadi consecutive. Greg parla forse anche sull’onda dell’amarezza per l’esito della gara di oggi, che lo ha visto chiudere in nona posizione dopo essere stato per ampi tratti terzo.