Olimpiadi Imane Khelif è medaglia d’oro dei pesi welter della boxe!

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si è conclusa la tanto attesa finale trae Lin Yang valida per ifemminile alledi Parigi 2024. Dopo aver eliminato l’azzurra Carini e aver superato l’ungherese Hamori, l’algerina ha avuto la meglio in semifinale anche di Suwannapheng. L’algerinaè stata accusata di essere un uomo ed era stata esclusa dai Mondiali dall’Iba dopo un test del Dna, ma ammessa ai Giochi dal Cio. - 3° PIANO Caso, tensione tra Algeria e Russia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: il motivo La finale La finale contro la cinese Lin Yang non è stata quasi mai in discussione. Nella prima ripresa si registra equilibrio ma i giudici sono tutti a favore dell’algerina. Anche nel secondo round il verdetto è unanime.