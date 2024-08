Napoli-Modena in tv | probabili formazioni orario e dove vedere la partita di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Probabilmente un anno fa, con ancora il sapore dello scudetto in bocca, in pochi avrebbero previsto uninserito nel tabellone digià a partire dai 32esimi di finale, il turno notoriamente dedicato alle squadre di Serie B e a quelle della medio-bassa classifica di Serie A. Invece le cose sarebbero andate proprio così: il deludentissimo decimo posto raggiunto da campioni in carica ha lasciato in seno al club partenopeo tanti strascichi, tra i quali proprio un'insidia che di norma tutte le squadre temono, spaventate dall'idea di salutare il primo obiettivo stagionale a causa di unasecca da disputare prima di Ferragosto, con le rose ancora incomplete e la forma fisica lontana da quella dei giorni d'oro.