Monopoli | 86 anni maratona di nuoto Vitantonio Colucci barone e presidente di Plastic-Puglia

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 9 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: Sfidando le onde e un sostenuto vento di maestrale, il Grand’Uff., a quasi 86di età, ha compiuto anche quest’anno un’impresa straordinaria: unadi 4 km in acque libere per sensibilizzare il mondo sulla drammatica situazione dei bambini vittime della fame e delle guerre. Nonostante le difficili condizioni del mare, il fondatore edel Gruppo industrialeha portato a termine la sfida, dimostrando una forza, una preparazione atletica e una determinazione fuori dal comune. «E’ necessario sapere – ha detto ilal termine dell’impresa – che milioni di piccoli, in diverse parti del mondo, sono vittime della fame e delle guerre. Questi bambini non hanno voce, ma noi possiamo essere la loro voce.