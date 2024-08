Matteo Trapani e Marco Biondi consiglieri dem all' attacco sul centro sportivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Pisa, 9 agosto 2024 -del Partito Democratico di Pisa, dopo aver incontrato i tecnici del genio civile, hanno pubblicato un comunicato, in risposta alla conferenza stampa del sindaco Conti. "Recentemente avevamo preso l’impegno di confrontarci e comprendere le problematiche imputate dall’amministrazione comunale, per la realizzazione del, all’organismo che dipende dalla Regione Toscana, ovvero il Genio Civile. Con correttezza abbiamo incontrato i tecnici dei vari enti interessati che in modo molto trasparente ci hanno spiegato lo stato della situazione e del relativo iter.