Lo sfogo di Fiona May | Sui social scrivono che Larissa non è italiana l’Italia sta andando indietro

(Di venerdì 9 agosto 2024) “è tornatadi vent’anni. Vent’anni fa non c’era tutto questo razzismo. O forse semplicemente non c’erano i. Isu cui qualcuno scrive chenon è. Ma come si può?”. Le parole sono diMay, che ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dopo aver assistito al quarto posto ai Giochi Olimpici della figliaIapichino. “Il problema è il colore della pelle, che invece non dovrebbe appunto essere un problema. A maggior ragione nello sport. La Nazionale di calcio francese è composta quasi esclusivamente da neri: gli allenatori vanno a cercarli per strada, li includono, li coinvolgono. Lo stesso accade in Inghilterra. Il centravanti della nazionale belga è da dieci anni Romelo Lukaku. Perché in Italia non ci sono neri in Nazionale?”, si chiede l’ex campionessa del salto in lungo.