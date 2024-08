LIVE Francia-Spagna 1-3 Olimpiadi Parigi calcio in DIRETTA | Mateta sfiora il gol!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78? Dentro Sanchez e Bernabe, fuori Pubill e Lopez nella. 76? Destro di Pablo Barrios che finisce fuori. 74? Millot a giro manda alto. 72? VOLA Tenas su Koné. 70?che deve recuperare due reti se vuole arrivare all’oro. 68? Massimo sforzo della. 66?calcia male, blocca il portiere spagnolo. 64? Pronti i cambi anche per la. 62? Cross di Olise che non trova compagni in area di rigore. 60? Palla in mezzo, nessun francese arriva all’appuntamento con il pallone. 58? Possesso palla dellacontinuo. 56? Kone di testaila porta. 54? Millot manca il tiro da buona distanza. 52? Dentro Kalimuendo e Akliouche, fuori Lacazette e Chotard nella. 50? Pronti i primi cambi per la. 48?in totale proiezione offensiva. 46? Inizia il secondo tempo! 18.