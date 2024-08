LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si riparte alle 18 00 l’Italia ci prova nella madison

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.40 Ben ritrovati amici di OA Sport alladella quinta giornata disu. 15.54 Si chiude qui la prima parte dellatestuale della quinta giornata delsu! Appuntamento17.45 per la ripresa delle competizioni fissata per le 18! A dopo! 15.53 Non ci sarà dunque Miriam Vece ai sedicesimi di finale, eliminata ai ripescaggi. 15.52 Vince la canadese Genest, che è l’ultima a entrare al prossimo turno dello sprint femminile. 15.50 Ultima batteria con Mohd Asri, Ohta e Genest. 15.48 Passa il turno Steffie van der Peet, con un millesimo su Verdugo Osuna. 15.46 Shanju Bao, Yuli Verdugo Osona e Steffie van der Peet le prossime a giocarse un posto tra le migliori sedici. 15.45 Sopravvive la francese Kouame, che entra tra le migliori sedici.