Lino e Alessia di Temptation Island 2024 | lite trash in attesa del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 9 agosto 2024) Continuano le liti a distanza tra i due ex fidanzati che abbiamo conosciuto nel programma di Filippo Bisciglia e che presto vedremo nel reality show di Alfonso Signorini. Le dispute a distanza traGiuliano ePascarella, protagonisti della versione estiva di, proseguono anche dopo la loro separazione. I due continuano a scontrarsi sui social, alimentando un clima di tensione che sembra anticipare ciò che potrebbero mostrarci nella prossima edizione del, qualora le indiscrezioni che li vedono come concorrenti nella Casa più spiata d'Italia venissero confermate. I conflitti a distanza tra i due ex fidanzati Come avevamo ampiamente previsto, la partecipazione dell'ex coppia del docu-reality al programma di Alfonso Signorini ci offrirà, da qui a settembre, una serie di litigi non richiesti.