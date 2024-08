La Gen Z vuole cambiare il Kenya

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024) In kiswahili Maandamano significa protesta, ma è anche il nome con cui ci si riferisce alla mobilitazione di massa che da settimane, ogni martedì, sta bloccando il. Nell’ultimo mese e mezzo il più importante Paese dell’Africa centro-orientale è stato scosso da grandi proteste degenerate in violenti scontri con le forze dell’ordine, che hanno causato almeno 40 morti e 360 feriti. Tutto è iniziato con l’approvazione della nuova legge finanziaria, votata in seconda lettura dal Parlamento lo scorso 20 giugno. Nel 2023 i pagamenti degli interessi sul debito interno kenyota hanno toccato i 5 miliardi di dollari e il Governo, per rispettare le direttive stringenti del Fondo Monetario Internazionale, ha aumentato in modo significativo le tasse: del 2,5% sul carburante, del 16% sul pane, del 25% sull’olio vegetale.