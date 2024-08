Il Tempio Chiazzano riparte da Nencini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Dopo i vari colpi di mercato in entrata messi a segno nei giorni scorsi, in Promozione il Casalguidi ha visto il centrocampista Matteo Tesi lasciare il club: è sceso di una categoria per unirsi all’Atletico Casini Spedalino. Tre nuovi giocatori anche per la Lampo Meridien: Saverio Viti, Lorenzo Benvenuti e Edoardo Bicchieri (che si aggiunge al precedentemente annunciato Daniele Mercugliano, che ha lasciato il Pescia dopo la retrocessione in Seconda). E il Monsummano potrà contare sui servigi dell’attaccante Luca Maiorana. Scendendo in Prima, oltre al sopracitato Tesi, l’Atletico Casini Spedalino ha ufficializzato i centrocampisti Lorenzo Maccioni, Vincenzio Sapio, Leonardo Innocenti e Lorenzo Cecchi, oltre al difensore Andrea Livi.