Il Futuro Rai è Stefano De Martino | ecco cosa condurrà dopo Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 9 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it,Desi conferma uno dei volti più amati e richiesti della televisione italiana.il successo di “Stasera tutto è possibile” e “Bar Stella”, il conduttore napoletano è pronto a nuove sfide su Rai 1.De: daalla Lotteria Italia, un anno ricco di impegni su Rai 1e non solo: come sappiamo, Deeredita da Amadeus la conduzione dello storico game show “”. Un compito non facile, ma che il giovane conduttore sembra pronto ad affrontare con entusiasmo e professionalità. La Lotteria Italia: un appuntamento imperdibile Ma le sorprese non finiscono qui. ADeè stata affidata anche la conduzione dello speciale di Capodanno dedicato alla Lotteria Italia. Un evento molto seguito dal pubblico italiano, che rappresenta una vera e propria tradizione.