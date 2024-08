Folorunsho è un mistero in otto giorni è passato dalla foto-rinnovo con De Laurentiis all’addio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2024)è un, incon De. Il 28 luglioviene immortalato in un classico della gestione De: il tweet conpresidenziale. In genere lariguarda i nuovi arrivi, talvolta i rinnovi più attesi, quelli dei nomi più spendibili. Tanto per fare un esempio, Denon si fecegrafare con Sarri al suo arrivo né con Gattuso. Perché non era sicuro. Invece ildici teneva a sbandierarlo. Il centrocampista poteva essere speso come una vittoria del Napoli. Che lo ha pescato (grazie a Giuntoli), ha atteso che crescesse tra Bari e Verona. E poi la stagione buona. La convocazione in Nazionale e addirittura agli Europei. Tutti immaginavano che sarebbe stato un centrocampista del Napoli di Antonio Conte.