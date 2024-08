Dalla ricetta del Paloma cocktail con la Tequila di George Clooney alle ultime novità estive dal mondo della mixology Per un aperitivo rinfrescante ovunque ci si trovi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Le belle terrazze con vista in Italia non mancano. Da Nord a Sud, dal mare alla montagna alla città, una fine giornata, cullatibrezzasera è quello che vuole ogni tanto per rilassarsi come si deve e godersi la compagnia degli amici. C’è anche chi ha pensato di tracciare un giro d’Italia on the rocks, come Aigo, che nel suo tour virtuale parte dall’elegante Hotel Punta Molino Beach Resort and Thermal Spa di Ischia, dove si possono gustare l’Isola Fiorita e il Sunrise sulla terrazza affacciata sul Golfo, per poi passare all’Hotel Terme Merano, con il profumatissimo Sky Aperitiv da assaporare sul rooftop con vista sulle montagne.