Cresce l’attesa per la stagione di serie D | pubblicati i calendari

(Di venerdì 9 agosto 2024) ROMA – Si alza il sipario sulla nuovadiD. Dopo i gironi ufficiali soo stati presentati i. Nel girone D prima in casa per il Tau Calcio con il San Marino e per lo Zenith Prato con lo United Riccione. Partono fuori casa la Pistoiese con il Fiorenzuola, il Tuttocuoio con il Lentigione, il Prato sul terreno di gioco del Ravenna. Questa la prima giornata del girone E: Fezzanese – Seravezza Pozzi, Figline – Sangiovannese, Flaminia Civitacastellana – Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano – Livorno, Fulgens Foligno – Terranuova Traiana, Grosseto – Orvietana, Ostia Mare Lido – Ghiviborgo, San Donato Tavarnelle – Siena, Sporting Trestina – Poggibonsi.