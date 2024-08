Ciclismo | a Vicchio sulle strade di Giotto c’è la ciclostorica La Pittorica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024),9 agosto 2024 – Organizzata dalla Asd Mugello Toscana Bike in collaborazione con il TeamBike, la Pro Locoe il patrocinio dell'Unione dei Comuni del Mugello e del Comune di, si svolgerà domenica 1 settembre in quest’ultima località la quarta edizione della“La- Nelle Terre di". La manifestazione non competitiva è riservata alle bici d'epoca e i partecipanti dovranno indossare un abbigliamento in linea con le bici stesse; è aperta a tutti i tesserati della Federed Enti di Promozione riconosciuti dal CONI. Sono previsti 3 percorsi di 31, 50 e 70 km che si svolgeranno prevalentemente subianche o secondarie. Il prezzo d'iscrizione è di euro 25 fino a venerdì 30 agosto.