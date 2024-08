Bugetti chiama Nordio | Venga qui carcere al collasso Il centrodestra si unisca a noi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Prato, 9 agosto 2024 – “Rinnovo l’invito al ministroa venire qui a Prato per trovare soluzioni alla drammatica situazione in cui si trova La Dogaia. Ilsia noi perché su questi temi dobbiamo essere trasversali". I fatti di cronaca nera battente con il quarto suicidio in otto mesi dentro le mura della Dogaia spingono la sindaca Ilariaad aprire le porte di Prato a Palazzo Chigi. Una visita del governo e del Guardasigilli in città volta ad ottenere "risposte concrete" sul tema carceri, all’indomani anche dell’approvazione del dl, per riportare dentro le mura della casa circondariale "il rispetto della dignità umana". « Che a violarla sia lo Stato è inaccettabile - aggiunge-. Come istituzioni non possiamo e non vogliamo tacere. Dobbiamo farlo uniti, senza distinzioni di colore politico.