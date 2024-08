Bene Arnaboldi Ruggeri eliminato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Federico(nella foto) allunga la sua serie vincente giunta a nove vittorie di fila qualificandosi per i quarti di finale del challenger di Cordenons (74 mila euro di montepremi, terra battuta). Il brianzolo ha battuto Alessandro Pecci 6/3, 6/1 e oggi torna in campo per afrontare il belga Alexander Blockx. Niente da fare invece per Samuel Vincent, sconfitto nettamente al secondo turno dal napoletano Lorenzo Giustino per 6/1, 6/1. Silvio De Sanctis