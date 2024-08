Banda del buco preparava un colpo scoperto un tunnel vicino alla banca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnnel sottosuolo, scavato da ignoti, è statoe chiuso dai carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, intervenuti insieme a personale della Gori presso la filiale di un Istitutorio in corso Alcide De Gasperi. Ilera stato scavato in una porzione di rete fognaria posta attorno al perimetro della, all’altezza del caveau. Sequestrati i materiali da scavo disseminati lungo il percorso, ilè stato tombato. In corso le indagini sull’accaduto. L'articolodelununproviene da Anteprima24.it.