ATP Montreal 2024 Andrea Vavassori e Simone Bolelli approdano ai quarti in doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)ed, accreditati della quinta testa di serie, accedono aidi finale dell’ATP Masters 1000 del Canada, che quest’anno si gioca a: gli azzurri eliminano agli ottavi gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson con lo score di 6-3 7-6 (4) in un’ora e 9 minuti di gioco, ed ora attendono i vincenti del match Granollers/Zeballos-Etcheverry/Tabilo, sospeso per pioggia e rimandato alla tarda serata italiana di oggi. Nel primo set i servizi sono dominanti per i primi cinque giochi, tanto che in risposta vengono vinti appena tre punti. Nel sesto game, però, gli oceanici accusano un passaggio a vuoto, si fanno rimontare dal 30-15 e cedono la battuta, consentendo agli azzurri di operare il break che vale il 4-2.