Atletica la 4×400 delusa | Tempo che non ci rispetta

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non basta una grande prestazione all’Italia per potersi portare a casa la qualificazione alla finale olimpica della. Luca Sito, Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio ed Edoardo Scotti sono difatti i primi esclusi dall’ultimo atto a cinque cerchi: nonostante il quarto posto in 3’00”26, lo Zambia riesce a guadagnarsi un posto per 18 centesimi. Edoardo Scotti non usa la la scusa della spallata ricevuta all’inizio della sua frazione per giustificare la prestazione: “Un episodio che fa parte della staffetta, le spallate si danno e si prendono. Ho perso qualcosina ma non posso correre una semifinale olimpica e non riuscire a fare qualcosa di meglio rispetto a quanto valgo. Ce la siamo giocata ma il cronometro non parla a nostro favore“. Sibilio non nasconde la delusione: “3’00” non è unche ci