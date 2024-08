Astron Gps Solar Due nuovi Seiko ispirati ispirati al cielo stellato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024)introduce nella collezionedue nuove creazioni in edizione limitata di 1.500 esemplari ciascuna (SSH157J1 e SSJ027J1). Questi due segnatempo unici appartengono rispettivamente alle linee 5X e 3X e condividono vari elementi estetici e stilistici. Entrambi i modelli presentano cassa e bracciale in titanio. Il titanio, forte quanto l’acciaio inossidabile ma più leggero del 40%, è protetto da un rivestimento extra-duro che previene i graffi. Il quadrante blu chiaro richiama la potenza, la bellezza e l’infinita luminosità dele la sua intensità cambia in base all’angolo di visualizzazione e al modo in cui la luce lo colpisce. Il vetro zaffiro ad alta definizione è dotato del rivestimento ’super clear’, che elimina i riflessi per garantire una visibilità ottimale da qualsiasi angolazione.