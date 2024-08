Amal seduce George Clooney | baci appassionati sul Lago di Como

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 agosto 2024) Per le star hollywoodiane e i personaggi più influenti è tempo di vacanza. Dove? In Italia, ovviamente, meta prediletta di attrici, vip e Big dell’imprenditoria. Ehanno il loro luogo di ritiro in Italia: ildi, da sempre meta prediletta per la coppia. Ed è proprio qui che durante una cena si sono scambiatied effusioni in pubblico:indossava uno slip dress nero,rilassato, persino a piedi nudi.in Italia traed effusioniAlamuddin rientrano sicuramente tra le coppie più riservate. Non amano parlare di loro, e si sa ben poco della vita privata: così, quando nella serata di mercoledì 7 agosto si sono lasciati andare aed effusioni in pubblico in Italia, nella magnifica cornice deldi, molti si sono sorpresi.