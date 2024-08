Altro che tarallucci e vino Macia fa causa ai Platek

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Non è che al club volessimo ‘augurargliela’, ma conoscendo i precedenti del protagonista della vicenda, lo avevamo preventivato che tra Eduardoe lo Spezia calcio, non sarebbe finita con abbracci, larghi sorrisi e serenità. Il licenziamento del chief football officer spagnolo, così come avvenuto a Bordeaux (la società francese sborsò un milione di euro, transando dopo che il Tribunale del lavoro aveva assegnato a1,9 milioni di euro di risarcimento, perché il licenziamento per giustanon fu provato), ha portato a delle conseguenze legali., infatti, ha dato mandato allo studio Carè & Fazio di intraprendere un’azione legale contro la società aquilotta dei. Questo, intanto, il comunicato a firma Eduardo, pervenuto attraverso l’avvocato Nicoletta Maria Carè.