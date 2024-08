All’ex biglietteria bus la nuova sede della polizia municipale di Empoli

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 9 agosto 2024)– Si prepara laper ladi. La manovra100 giorni da 14 milioni di euro approvata in consiglio comunale il 29 luglio ha, tra i suoi punti più significativi, infatti, proprio quello dello stanziamento di 250mila euro per i lavori al primo e secondo pianobus di via Palestro in zona stazione, per realizzare larealtà collegata all’Unione dei Comuni. “Lo abbiamo detto e lo faremo: 250mila euro di risorse comunali sono stati stanziati per la– commenta soddisfatto il sindaco Alessio Mantellassi -. Vogliamo sfruttare questo patrimonio al momento inutilizzato e vogliamo far sì che in piazza Don Minzoni ci sia un presidio di sicurezza in più.