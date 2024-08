Alberi caduti su strade ed edifici Si corre ai ripari a tempo di record

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il Sud Milano è una delle aree più colpite dall’ennesimo nubifragio che ha provocato danni ingenti anche all’agricoltura. Ieri mattina però tutte lechiuse al traffico a causa della caduta die cartelloni stradali erano state riaperte. In particolare sono tornate percorribili la rampa della Tangenziale ovest verso la Val Tidone, via dell’Aviazione, nel tratto aeroporto di Linate-Peschiera Borromeo e il tratto della Sp 164 (San Giuliano-Locate) fino all’allacciamento con la Val Tidone: arterie stradali molto trafficate la cui chiusura aveva provocato forti disagi. Diversa la situazione invece laddove si sono verificati crolli: qui gli interventi dureranno diversi giorni. A Noverasco, frazione di Opera, è stato rimosso l’albero che era caduto sul tetto del centro commerciale, facendo crollare alcuni pannelli, ma sono in corso interventi alla struttura.