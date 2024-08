Aeroporto i ‘furbetti’ della sosta abusiva al parcheggio di Oriocenter | 100 multe a settimana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Orio al Serio. Passeggeri degli aerei in partenza dal Caravaggio che lasciano l’auto per giorni nei parcheggi di: non si ferma il fenomeno, con iche aumentano nel periodo estivo e negli ultimi mesi si sono spostati nell’area che ricade nel Comune di Azzano San Paolo, dove i controlli non sembrano essere portati avanti con regolarità. Come riporta Il Giorno, alla fine dei servizi notturni nei parcheggi del centro commerciale, gli agentiPolizia locale di Orio al Serio ognistaccano centinaia di: l’area di– privata ma di uso pubblico – è inaccessibile da mezzanotte alle 5 del mattino, ma molti sono gli utenti che per evitare di pagare i ticket nei parcheggizona lasciano l’auto nell’area coperta per tutta la durata delle loro vacanze. Il numero delle contravvenzioni non accenna a scendere.