Traffico pesante in via Braccesca E la carreggiata è troppo stretta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) All’estremità occidentale della città, dalla zona San Michele parte via, che attraversa la Strada Statale San Vitale trasformandosi in Strada Provinciale 98 proseguendo il suo percorso stretto e tortuoso in direzione Piangipane. Il limite è per lo più dei 70 km orari: nessuna pista ciclabile, banchina praticamente assente nonostante la presenza di abitazioni e leggeri avvallamenti caratterizzano la strada, decisamente insufficiente per la mole delche deve sopportare.