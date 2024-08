Stepan Finaldi Sogni di Moda e Creatività

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di giovedì 8 agosto 2024)diIl percorso del giovaneda Giussago verso il successo nel mondo dello spettacolo e del design graficoviene da Giussago, in provincia di Pavia. Ha i capelli castano chiari e gli occhi azzurri. Alto 1,70 metri per 70 kg di peso,parla tre lingue oltre all’italiano: inglese, spagnolo e russo. Ha 16 anni e studia al liceo artistico. Sogna di diventare un grafico e di sfondare nel mondo dello spettacolo. Nel frattempo, si lascia ispirare da suggestivi panorami e fiori, che ama disegnare. Cosa ti attira del mondo dello spettacolo? «Vorrei farmi fare delle belle foto. Mi piacerebbe diventare un fotomodello affermato, posando con abiti sportivi, anche se mi piacerebbe indossare un po’ di tutto. Sarebbe bello fare una campagna pubblicitaria, magari per un profumo, e provare anche a sfilare in passerella.