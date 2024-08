Riassunto | BeiGene entra nella successiva fase di crescita globale con l’annuncio dei risultati finanziari e degli aggiornamenti aziendali del secondo trimestre 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ha generato un fatturato totale di 929 milioni di dollari, con un aumento del 56% rispetto al periodo precedente; ha ridotto la perdita operativa GAAP e ha raggiunto un utile operativo non-GAAP Rafforzamento della leadership in ematologia con ricavi globali da BRUKINSA pari a 637 milioni di dollari, con un incremento del 107% rispetto al periodo precedente; programmi cardine avanzati per l’inibitore di BCL2 sonrotoclax e per il degradante mirato BTK BGB-16673 Una pipeline innovativa e avanzata di oltre 15 molecole indi sperimentazione, tra cui ADC, anticorpi multispecifici e terapie mirate per i tumori del polmone, della mammella e dell’apparato gastrointestinale.