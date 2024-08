Pentathlon moderno Elena Micheli | Sono abbastanza soddisfatta sto cercando di fare del mio meglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)si è classificata decima al termine del ranking round di scherma valido per la prova individuale femminile delalle Olimpiadi di Parigi 2024: l’azzurra ha parlato alla UIPM dopo la conclusione della prova, disputata all’Arena Paris Nord di Villepinte, e la FIPM ne ha riportato le parole. L’analisi di: “, non completamente, perché alla fine miun po’ persa. Macomunque felice perchéalle Olimpiadi, è grandioso. È stato un anno difficile a causa di diversi infortuni, ma in questo momento sto bene“. L’azzurra si mostra fiduciosa: “Il mio corpo sta bene, quindi stodidel mio. Ieri siamo stati a Versailles, è indescrivibile, sicuramente la location più bella.fiduciosa. Cercherò didel mio, perché il livello è davvero alto“.