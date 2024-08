Omicidio Sharon Verzeni il compagno | Sharon non aveva nessuna preoccupazione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 agosto 2024), ilnon si dà pace e dice: “non” Ancoranovità per l’di, la donna di 33 anni di Terno d’Isola (Bergamo) che la notte del 30 luglio è stata accoltellata in strada mentre faceva una passeggiata. La vittima è poi morta all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il suo assassino non ha ancora un volto. Oggi, a parlare è ildella vittima, Sergio Ruocco, idraulico di 37 anni. La coppia era insieme da 16 anni e da pocofrequentato il corso prematrimoniale. Quella sera, Sergiocenato cone poi stanco della giornata di lavoro, alle 22, era andato a dormire. Da quel momento il vuoto sui movimenti della donna, che era solita uscire per passeggiate anche di sera. «Io purtroppo non mi sono reso conto di niente — dice l’uomo al Corriere.it —.